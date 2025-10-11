مريض نفسى..كشف تفاصيل رش شخص أسبراى فى وجه مرشد سياحى بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستيقاف الأهالى لأحد الأشخاص لقيامه برش "إسبراى" للدفاع عن النفس تجاه أحد المارة بالقاهرة.



بالانتقال تم التقابل مع مرشد سياحى مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، حيث اتهم أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، باستيقاظه حال دخوله العقار محل سكنه ورش إسبراي في وجهه فقام بالاستغاثة بالأهالي لاستيقاظه، وبمواجهة المشكو فى حقه تبين أنه تظهر عليه علامات عدم اتزان ، وباستدعاء والده أفاد بأن نجله يعانى من مرض نفسى، وقدم تقرير بحالته الصحية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



