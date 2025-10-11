قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط آمال حذرة..الوكالات الدولية تستعد لإدخال المساعدات إلى غزة بعد الهدنة

غزة
غزة
أ ش أ

تتأهب وكالات الإغاثة الدولية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، على أمل أن يفتح اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الطريق أمام إنهاء المجاعة التي تجتاح أجزاء واسعة من القطاع، رغم أن التفاؤل لا يزال مشوبًا بالحذر.

وعلى الرغم من أن الهدنة قد تمهد الطريق لتحسين الوصول، تخشى المنظمات الإنسانية من أن تواصل إسرائيل فرض قيود على المعابر، في إطار الخطة التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -وذلك وفق ما نقلته صحيفة سوث تشينا مورننج بوست" الصينية.

لكن هذه التعقيدات اللوجستية لم تكن أولوية بالنسبة للأب الفلسطيني المهجر، مروان المدهون، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي قال من وسط غزة: "أطفالي فرحون فقط بمعرفة أن الدجاج واللحم سيصلان أخيرًا،" مضيفًا: “لقد حُرموا من ذلك منذ عامين. أخيرًا ستُفتح المعابر!”

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في 22 أغسطس الماضي، وقوع أول مجاعة في الشرق الأوسط داخل غزة، محذرة من أن 500 ألف شخص يواجهون خطرًا "كارثيًا".

وفي تطور مهم، وافقت إسرائيل على إدخال 170 ألف طن من المساعدات خلال أول 60 يومًا من الهدنة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال جاكوب جرينجر، منسق منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة: "الاحتياجات الأساسية لا تزال عاجلة: معدات طبية وأدوية وغذاء ومياه ووقود ومأوى لمليوني شخص يواجهون الشتاء القادم دون سقف يأويهم".

وأكد ممثلون عن منظمات الإغاثة – بينها برنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين استعدادهم لتكثيف شحنات الإغاثة، لكنهم أشاروا إلى أن الكثير من التفاصيل لا تزال غامضة، لا سيما ما يتعلق بآليات الوصول.

وقال أنطوان رينار، مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، من دير البلح: "الصعوبة الرئيسية الآن تتعلق بإمكانية الوصول. نحن بحاجة إلى ضمانات لتسهيل دخول الشاحنات وتوزيع المساعدات دون عراقيل".

وقد بدأت مفاوضات مع وحدة "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية. وشوهدت، الجمعة، شاحنات فارغة تابعة لبرنامج الأغذية تغادر خان يونس باتجاه معبر كرم أبو سالم لتحميل المساعدات الغذائية.

وتنص خطة ترامب على العودة إلى نظام المساعدات الأممي الذي كان معمولًا به قبل يناير الماضي، حين أغلقت إسرائيل الحدود وتولت مؤسسة خاصة مدعومة من واشنطن توزيع المساعدات، وهي "مؤسسة غزة الإنسانية". وكانت هذه المؤسسة قد واجهت انتقادات حادة بعد مقتل نحو 1,000 فلسطيني قرب مواقع توزيعها، بحسب مفوضية حقوق الإنسان الأممية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في شمال غزة، اضطر مئات الآلاف للنزوح إلى وسط وجنوب القطاع، ما زاد الضغط على المناطق التي كانت تعاني أصلاً من شح الموارد.

وتنص الخطة الأمريكية الجديدة على أن "المساعدات الإنسانية الكاملة ستُرسل فورًا إلى غزة دون تدخل من أي طرف"، إلا أن العديد من الإجراءات الإدارية، كالتسجيل والتنسيق الأمني، لم توضحها إسرائيل بعد.

وقالت شينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين: "لا نملك رؤية واضحة لما تم الاتفاق عليه بالضبط، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا".

وأضافت: "المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون ورقة تفاوض – إنها حق أساسي، مثلما لا ينبغي أن يكون الرهائن جزءًا من أي صفقة".

وفي الأثناء، تضغط منظمات الإغاثة على السفارات والدول المانحة للتدخل لدى الجانب الإسرائيلي لضمان مرور الشاحنات دون عراقيل، في وقت لا تزال فيه المساعدات الموعودة تمثل شريان الحياة الوحيد لملايين المدنيين الفلسطينيين.

كالات الإغاثة الدولية مساعدات إنسانية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

ييس توروب

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تسأل جمهورها عن إطلالتها باللون الأحمر

شيكابالا

شيكابالا في العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

ايناس الدغيدي

حققت حلمها بالزواج في سن السبعين..ابنة إيناس الدغيدي تهنئ والدتها على زواجها

بالصور

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد