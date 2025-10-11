تحرير 340 محضرًا لمخالفات تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابزومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

حيث أشار التقرير إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتي أسفرت عن تحرير 225 محضرًا متنوعا، شملت مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن،عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل ،عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إضافة إلى عدم وجود ميزان معتمد، والتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع.

وأوضح التقرير أنه تم صرف 50% من المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن أكتوبر الجاري، وخلال الحملات الميدانية، تم تحرير 21 مخالفة متنوعة، شملت 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من أمراض مُعدية، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،و10 محاضرلتجار تموينيين بسبب الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، أسفرت الحملات المشتركة عن تحرير 115 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة، حيث أسفرت الحملات في ملف المخابز السياحية والفينو عن تحرير12محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار ، تم خلالها التحفظ على 22 جوال دقيق، بالإضافة إلى 103 محضر لمخالفات خاصة بحيازة سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وإدارة أنشطة بدون ترخيص وعدم وجود فواتير دالة على مصدر السلع وعدم مطابقة السلع للمواصفات وحيازة سلع"سجائر"مستوردة من الخارج "تهريب" ومحاضر لمستودعات للغلق أثناء مواعيد العمل وعدم الإعلان عن الأسعار