لاعب مكسيكي شهير تحت طائلة القانون.. تفاصيل

أصدر قاضٍ في المكسيك أمس الجمعة حكمًا يقضي بمحاكمة لاعب كرة القدم السابق عمر برافو بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة.

أُلقي القبض على برافو، البالغ من العمر 45 عامًا، والذي لعب مع منتخب المكسيك في كأس العالم 2006 وشارك في أولمبياد 2004، يوم الأحد الماضي في زابوبان، وهي ضاحية مجاورة لمدينة غوادالاخارا، إحدى أكبر ثلاث مدن في البلاد.

يُزعم أن برافو اعتدى جنسيًا على ابنة صديقته البالغة من العمر 17 عامًا على مدار السنوات الست الماضية، في حال إدانته قد يواجه المهاجم السابق عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات.

وحكم القاضي بأنه نظرًا لطبيعة الجريمة المزعومة، يجب أن يبقى برافو في السجن لمدة ستة أشهر على الأقل. في المكسيك، يُطبق الحبس الاحتياطي إذا اعتُبر المتهم خطرًا على المجتمع أو العملية.

قال خوان سولتيرو، محامي الضحية: "نظرًا لخطورتها، ينص القانون على هذه الإجراءات. ستة أشهر هي المدة القصوى المُرجّحة، لأنه إذا استمرت المحاكمة لفترة أطول، فسيضطر إلى قضاء المزيد من الوقت في الحبس الاحتياطي".

قدّم الدفاع، بقيادة سولتيرو، 42 لقطة شاشة لمحادثات بين برافو والفتاة، بالإضافة إلى تسجيل فيديو.

لعب برافو 66 مباراة مع المنتخب المكسيكي، وسجل 15 هدفًا. اعتزل اللعب عام 2018، وهو الهداف التاريخي لفريق تشيفاس. يُعدّ تشيفاس أحد أكثر فريقين شعبية في المكسيك.