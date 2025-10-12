رئيس الوزراء: مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الفلسطينيين

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، موجهاً الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهده ودوره في وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، ودوره الكبير في دعم القضية الفلسطينية والقيادة الحكيمة للجهود الدبلوماسية.

وأكد مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، على هامش زيارته لعدد من المشروعات بمحافظة القليوبية - التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للأزمة، مشيرا إلى حديث السيد الرئيس على أن مصر لن تسمح، مهما كانت الضغوط أو المعاناة، بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

مصر قادت عملية التفاوض

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر قادت عملية التفاوض وكل الجهود على مستوى جميع الأجهزة والدول المختلفة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الالتزام سيستمر لكل المصريين لاسترجاع ثوابت الموقف المصري منذ بداية الأزمة.

وأشار إلى أن الشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية، يدركون تمامًا قيمة هذه القضية بالنسبة لنا .. مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري ظلت واضحة ومستقرة طوال عامين، رغم كل حملات التشكيك والتشويه التي تعرضت لها مصر.

وتحدث مدبولي عن الانتقادات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجهات التي حاولت تشويه الحقائق معروفة، وأن تقدير العالم للموقف المصري اليوم يعكس حجم الجهود المبذولة.. موضحا أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالدور الكبير الذي قامت به مصر لتحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، متوقعًا توقيع الاتفاق رسميًا خلال اليومين القادمين.

وجدد رئيس الوزراء الشكر للسيد رئيس الجمهورية، كما وجه الشكر والتقدير للرئيس الأمريكي للجهود المبذولة لإحداث هذا الأمر مع جميع الشركاء الإقليميين، من بينها قطر وتركيا، على التعاون في هذا الملف.. مشيدا بالدور الكبير للأجهزة السيادية المصرية، التي عملت على مدار الساعة طوال العامين الماضيين في الوساطة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتقريب وجهات النظر المختلفة.

وأكد مدبولي أن هذه الجهود المتنوعة أسهمت في تحقيق إنجاز دبلوماسي عالمي يحتفل به المجتمع الدولي، مؤكدًا أن توقيع الاتفاق يمثل خطوة هامة لتعزيز الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.