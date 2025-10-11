اختتام فعاليات بطولة كرة الماء على الشاطئ في مراسي بالساحل الشمالي

اختتمت فعاليات بطولة كرة الماء على الشاطئ التي أُقيمت في مراسي بالساحل الشمالي، برعاية الاتحاد المصري للسباحة، وبمشاركة أربعة من أبرز الأندية المصرية: نيو جيزة، هليوبوليس، سبورتنج، والجزيرة (مواليد 2011).

شهدت البطولة منافسات قوية على مدار اليوم، حيث نجح نادي نيو جيزة في التتويج بالمركز الأول، بينما جاء هليوبوليس في المركز الثاني، واحتل سبورتنج المركز الثالث.

وتأتي البطولة ضمن فعاليات مهرجان مراسي الرياضي للألعاب المائية، الذي يُقام بالتعاون الاتحاد المصري للسباحة، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة في البيئات السياحية المفتوحة وتعزيز مفهوم المجتمعات المستدامة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.

وحظيت الفعالية برعاية ومتابعة المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، الذي أكد أن إقامة مثل هذه البطولات يعكس حرص الاتحاد على توسيع قاعدة ممارسة الألعاب المائية ونشرها بين مختلف الفئات العمرية.

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً مميزاً وأجواءً احتفالية جمعت بين الرياضة والترفيه والسياحة، لتقدم نموذجاً فريداً يعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص، ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية المائية.