حماس تكشف مصير البرغوثي وسعدات وهل جرى التفاوض على جثـ.ـمان السنوار؟

أجاب حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل تمسكت حماس بتسليم جثتي الشهيدين السنوار ويحيى السنوار؟ قائلاً: بالنسبة لنا كل الشهداء من الرجال والنساء والأطفال والشباب لهم نفس القدر؛ وكل قطرة دم سالت من الشعب الفلسطيني محل اعتزاز وتقدير وتضامن.

وقف الإبادة والمجزرة

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه لميس الحديدي على شاشة "النهار": بالنسبة لتفاصيل الجثامين ذات الصلة بنا، لا توجد تفاصيل حولها، وكنا حريصين كل الحرص في البداية على وقف الإبادة والمجزرة.



وحول الأسرى الفلسطينيين ورفض الإفراج عن سعدات ومروان البرغوثي، قال: نتحدث عن 1700 أسير من قطاع غزة ومعهم 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة في سجون الاحتلال، فيقترب العدد الإجمالي من 2000. ونحن في فصائل المقاومة وضعنا قائمة للمؤبدات بالتشاور مع كافة الفصائل؛ وضعنا قائمة بكل أصحاب المؤبدات وكافة القيادات والرموز الوطنية في سجون الاحتلال، وجرت المفاوضات عليها طوال الأيام الماضية، وكما جرت العادة رفض الاحتلال الإفراج عن عدد لا بأس به من الرموز.

تلاعب بمشاعر الأسرى

واصل: قوبل رفض لعدد كبير بالعشرات وليس بالأحاد من الأسماء في القائمة التي قدمت، ورغم أن القائمة كما هي، جرى استبدال أسماء وننتظر وقت التطبيق لنرى كيف ستكون القائمة النهائية نحن لا نريد أن نتلاعب بمشاعر الأسرى؛ فكل حالة إنسانية هي قصة بطولة وثبات.



مشدداً: نحن نبذل كل جهد من أجل خروج أسرانا من سجون الاحتلال.