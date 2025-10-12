قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المساعدات المصرية الإنسانية الموجهة إلى غزة تشمل مواد غذائية وإغاثية
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
تصعيد جديد .. الاحتلال الإسرائيلي يُشن هجمات على حزب الله داخل الأراضي اللبنانية
دعاوى وقف وسحب ترخيص «فيلم الملحد» أمام المحكمة .. اليوم
وزير الخارجية الإيراني: لا ثقة بإسرائيل وأمريكا في التزامات غزة.. ولا محادثات تتجاوز الملف النووي
نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة
لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح لليوم الخامس
تعرف علي تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو
سعر الدولار اليوم 12-10-2025
عمرو الحديدي يُهاجم مدافع الأهلي : النادي لم يستفد من خدماته
لماذا دعا الرئيس السيسي «ترامب» لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؟.. خبير سياسي يجيب |فيديو
محافظات

أخبار أسوان: جولة ميدانية لوكيل «التضامن الاجتماعي» استعدادًا للسيول.. وتشغيل وحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى كوم أمبو.. وإزالة للتعديات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 11 /10 /2025 أحداثًا متنوعة كان أبرزها ما نرصده في هذا التقرير.

استعداداً لموسم السيول.. جولة ميدانية لوكيل التضامن الاجتماعى بأسوان

قام محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان بجولة تفقدية شملت إدارات الرمادي وإدفو ، بالإضافة إلى مركز الإغاثة بالرديسية ، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جاهزية تلك الإدارات والمراكز فى تقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية للمواطنين .


محافظ أسوان يشيد بسداد المصروفات الدراسية والمدن الجامعية لـ355طالبًا وطالبة

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود الرائدة التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير لتلبية إحتياجات الأسر ورسم الفرحة على وجوه الطلاب بكليات جامعة أسوان وكلية البنات الأزهرية من خلال دفع وسداد المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية لـ 355 طالب وطالبة وذلك من خلال توفير دعم مالى وصل إلى 479 ألف جنيه من المؤسسة .


 

جهود متنوعة

تشغيل وحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى

بدأ فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان التشغيل الرسمى لوحدة الكلى الصناعي الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى بأحدث الأجهزة والمعايير الفنية والطبية المعتمدة.

وأشار مدير الفرع بأسوان الدكتور محمد عبد الهادى بأنه يأتى تشغيل الوحدة الجديدة ضمن خطة الهيئة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة ، وتخفيف الأعباء عن المرضى من خلال توفير خدمات الغسيل الكلوي المتكاملة بالقرب من محل إقامتهم بما يضمن سهولة الوصول للخدمة وجودتها واستدامتها.

إزالة للتعديات بمدن أسوان وإدفو ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27.. صور

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .


تعرف على نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بأسوان

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة أسوان عن فوز الدكتور محمد شحاتة الدكر رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى كوم أمبو بـ 189 صوت ، والدكتور عمر علم الدين مدرس مساعد بقسم المسالك البولية جامعة أسوان بـ 176 صوت على مقاعد فوق السن.


رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجًا يحتذى به في الجمال والنظام

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أعمال التنسيق والتجميل داخل الحرم الجامعي بصحارى حرصا على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد لعام 2026/2025.


 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد