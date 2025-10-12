أخبار أسوان: جولة ميدانية لوكيل «التضامن الاجتماعي» استعدادًا للسيول.. وتشغيل وحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى كوم أمبو.. وإزالة للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 11 /10 /2025 أحداثًا متنوعة كان أبرزها ما نرصده في هذا التقرير.

استعداداً لموسم السيول.. جولة ميدانية لوكيل التضامن الاجتماعى بأسوان

قام محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان بجولة تفقدية شملت إدارات الرمادي وإدفو ، بالإضافة إلى مركز الإغاثة بالرديسية ، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جاهزية تلك الإدارات والمراكز فى تقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية للمواطنين .



محافظ أسوان يشيد بسداد المصروفات الدراسية والمدن الجامعية لـ355طالبًا وطالبة

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود الرائدة التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير لتلبية إحتياجات الأسر ورسم الفرحة على وجوه الطلاب بكليات جامعة أسوان وكلية البنات الأزهرية من خلال دفع وسداد المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية لـ 355 طالب وطالبة وذلك من خلال توفير دعم مالى وصل إلى 479 ألف جنيه من المؤسسة .





جهود متنوعة

تشغيل وحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى

بدأ فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان التشغيل الرسمى لوحدة الكلى الصناعي الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى بأحدث الأجهزة والمعايير الفنية والطبية المعتمدة.

وأشار مدير الفرع بأسوان الدكتور محمد عبد الهادى بأنه يأتى تشغيل الوحدة الجديدة ضمن خطة الهيئة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة ، وتخفيف الأعباء عن المرضى من خلال توفير خدمات الغسيل الكلوي المتكاملة بالقرب من محل إقامتهم بما يضمن سهولة الوصول للخدمة وجودتها واستدامتها.

إزالة للتعديات بمدن أسوان وإدفو ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27.. صور

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .



تعرف على نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بأسوان

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة أسوان عن فوز الدكتور محمد شحاتة الدكر رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى كوم أمبو بـ 189 صوت ، والدكتور عمر علم الدين مدرس مساعد بقسم المسالك البولية جامعة أسوان بـ 176 صوت على مقاعد فوق السن.



رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجًا يحتذى به في الجمال والنظام

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أعمال التنسيق والتجميل داخل الحرم الجامعي بصحارى حرصا على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد لعام 2026/2025.



