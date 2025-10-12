جولة لوكيل مديرية الصحة القليوبية لتفقد مستشفيات الخانكة وشرق شبرا وشبين

قام الدكتور محمد جمال سلامة، وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، بجولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المنشآت الصحية بنطاق إدارات الخانكة وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



وتفقد وكيل المديرية خلال جولته كلًا من مستشفى بهتيم المركزي، والوحدة الصحية بسرسق التابعة لإدارة الخانكة الصحية، والوحدة الصحية بقرية طحا نوب بإدارة شبين القناطر.



وخلال المرور، تم التأكد من انتظام العمل وتواجد الفرق النوباتجية والكوادر الطبية والفنية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الأساسية، إلى جانب مراجعة إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين على مدار اليوم.



وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري، واستمرار تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية خلال فترات العطلات الرسمية، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها أثناء الجولات.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالقليوبية للمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المنشآت الصحية بالمحافظة؛ لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطنين.