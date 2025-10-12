حبس المتهمين بقتل أمين شرطة سابق بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بحبس المتهمين في واقعة مقتل أمين شرطة سابق بقرية عرب بخواج التابعة لمجلس قروي شطورة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك بعد توجيه تهم القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت، على خلفية مشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل المدعو "ب. ع- 42 عامًا- أمين شرطة سابق- ويقيم دائرة المركز"؛ إثر إصابته بضربات متفرقة بـ"الشوم" خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الرئيسيين وهم:" م. ع. م- عامل، وشقيقه ح. ع. م، ونجل عمومتهما ع. ح. م، وش. ح. الذي تم ضبطه أثناء اختبائه بمركز ساقلتة، ووالده ح. ح".

وبعد عرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة بدقة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.