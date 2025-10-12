قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
جامعة قناة السويس: نسعى لبناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع
الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الأسبوع العاشر لتدريب المحليات بمركز سقارة بمشاركة 105موظفين

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي العاشر بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأحد، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 12 حتى 16 أكتوبر 2025، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للوزارة للعام 2025 / 2026، التي تهدف إلى بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات.

مركز سقارة 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مركز سقارة أصبح أحد الركائز الأساسية في منظومة التطوير الإداري بالمحليات، لما يقوم به من دور محوري في إعداد وتأهيل القيادات والعاملين بمختلف المستويات الإدارية، مشيرة إلى أن التدريب يمثل استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري الذي يعد المحرك الرئيسي لجهود التنمية والتطوير في الجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا الأسبوع يشهد تنفيذ برنامجين تدريبيين متخصصين لتأهيل الكوادر المحلية ورفع كفاءتها، بمشاركة 105 متدربين من مختلف المحافظات؛ أولهما برنامج التدريب التأهيلي للعمل بالمحليات الذي يهدف إلى إعداد الكوادر الجديدة للعمل داخل وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتهم على التواصل الفعال مع المواطنين وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، أما البرنامج الثاني فهو الدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تستهدف رفع كفاءة العاملين في منظومة الاستجابة السريعة وإدارة الأزمات لضمان تحقيق أعلى درجات الجاهزية والسلامة العامة في المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة التدريبية الجديدة للوزارة ترتكز على تطوير المحتوى العلمي للبرامج التدريبية ودمج أدوات التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة ضمن منظومة التدريب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري نتائج التدريب داخل المحافظات لقياس أثره الفعلي على الأداء الميداني.

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى أن المركز يعمل على تعزيز مفاهيم القيادة الفاعلة وإدارة المعرفة، من خلال تطبيق منهج التدريب القائم على الممارسة والتجربة الواقعية، لضمان تحقيق أثر ملموس داخل وحدات الإدارة المحلية عقب انتهاء البرامج التدريبية.

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة الدورات التدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

أرشيفية

الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة

ترشيحاتنا

حالة الطقس

تحذيرات من الأرصاد| أمطار ورياح وشبورة تعم مناطق متفرقة اليوم.. تفاصيل

صورة ارشيفية

من “طريق الإله” إلى “ممر الخطر”.. كيف تحوّل شريان قفط–القصير التاريخي إلى نقطة سوداء على خريطة الطرق؟

السيول

كيف استعدت محافظة اسوان لموسم السيول؟ |تفاصيل

بالصور

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

درة
درة
درة

فيديو

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد