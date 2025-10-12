انطلاق الأسبوع العاشر لتدريب المحليات بمركز سقارة بمشاركة 105موظفين

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي العاشر بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأحد، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 12 حتى 16 أكتوبر 2025، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للوزارة للعام 2025 / 2026، التي تهدف إلى بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات.

مركز سقارة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مركز سقارة أصبح أحد الركائز الأساسية في منظومة التطوير الإداري بالمحليات، لما يقوم به من دور محوري في إعداد وتأهيل القيادات والعاملين بمختلف المستويات الإدارية، مشيرة إلى أن التدريب يمثل استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري الذي يعد المحرك الرئيسي لجهود التنمية والتطوير في الجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا الأسبوع يشهد تنفيذ برنامجين تدريبيين متخصصين لتأهيل الكوادر المحلية ورفع كفاءتها، بمشاركة 105 متدربين من مختلف المحافظات؛ أولهما برنامج التدريب التأهيلي للعمل بالمحليات الذي يهدف إلى إعداد الكوادر الجديدة للعمل داخل وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتهم على التواصل الفعال مع المواطنين وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، أما البرنامج الثاني فهو الدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تستهدف رفع كفاءة العاملين في منظومة الاستجابة السريعة وإدارة الأزمات لضمان تحقيق أعلى درجات الجاهزية والسلامة العامة في المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة التدريبية الجديدة للوزارة ترتكز على تطوير المحتوى العلمي للبرامج التدريبية ودمج أدوات التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة ضمن منظومة التدريب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري نتائج التدريب داخل المحافظات لقياس أثره الفعلي على الأداء الميداني.

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى أن المركز يعمل على تعزيز مفاهيم القيادة الفاعلة وإدارة المعرفة، من خلال تطبيق منهج التدريب القائم على الممارسة والتجربة الواقعية، لضمان تحقيق أثر ملموس داخل وحدات الإدارة المحلية عقب انتهاء البرامج التدريبية.