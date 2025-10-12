قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: ننفذ إزالة شاملة لأي تعديات على نهر النيل
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الطاقة الذرية تتسلم شهادة التجديد الثانية للآيزو ISO 21001:2018 لمركز التدريب

هيئة الطاقة الذرية
هيئة الطاقة الذرية
وفاء نور الدين

في إطار سعي هيئة الطاقة الذرية الدائم لتطبيق أعلى معايير الجودة الدولية وتطوير منظومتها الإدارية والتدريبية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، شهد مركز التدريب بالهيئة احتفالًا رسميًا بتسلم شهادة التجديد الثانية للآيزو ISO 21001:2018، وهي المواصفة العالمية الخاصة بإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية.


حضر الاحتفال الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حسن صالح، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وسعيد النادي، مدير عام مركز التدريب، ومن المجلس الوطني للتدريب والتعليم الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والدكتور مدحت عبد الوهاب، الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وممثلي الجهات المعنية بالتطوير المؤسسي والجودة.


وفي كلمته، أعرب الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجًا لجهود الهيئة ومركز التدريب في تطبيق معايير الجودة الشاملة.


وقال في كلمته إن حصول مركز التدريب على شهادة التجديد الثانية للآيزو يؤكد التزام الهيئة بتطوير الأداء المؤسسي، وحرصها على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للتميز بما يعزز مكانة هيئة الطاقة الذرية كمؤسسة وطنية تقود مسيرة البحث والتدريب في مجالات الطاقة النووية السلمية.

كما أشاد الدكتور عمرو الحاج بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الوطني للتدريب في دعم برامج الإصلاح الإداري وبناء القدرات المؤسسية، مشيرًا إلى أن التعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم يمثل إضافة مهمة في مسيرة التطوير التي تنتهجها الهيئة.

وفي كلمته، أكد الدكتور حسن صالح، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، أن حصول مركز التدريب على هذه الشهادة الدولية يعكس نجاح الهيئة في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في جميع قطاعاتها. 

وقال صالح إن المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع يفخر بأن يكون جزءًا من هذا الكيان العلمي الكبير الذي يجمع بين البحث والتدريب والتطبيق، بما يسهم في تعزيز الدور الريادي لمصر في مجالات التكنولوجيا الإشعاعية وتطبيقاتها السلمية. 

وشدد على تكامل الجهود بين مراكز الهيئة المختلفة من أجل تطوير منظومة البحث والتدريب بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد الدكتور صفوت النحاس بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هيئة الطاقة الذرية تُعد نموذجًا مشرفًا لمؤسسات الدولة في تطبيق أنظمة الجودة الحديثة.


وقال النحاس، في كلمته، إن هذا النجاح يعكس رؤية قيادتها الواعية في بناء كيان مؤسسي قادر على التميز والتأثير محليًا ودوليًا، ويجسد التعاون البنّاء بين المجلس الوطني للتدريب والتعليم والهيئة في تنفيذ برامج تطوير مستدامة تسهم في تعزيز كفاءة الكوادر البشرية والحوكمة الإدارية.

كما أعرب سعيد النادي، مدير عام مركز التدريب، عن اعتزازه بفريق العمل الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، موضحًا أن المركز يعمل وفق منظومة تطوير متكاملة تستند إلى معايير الأداء الدولية.

وأكد دور مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية والسعي الحثيث لتوفير بيئة تدريبية متطورة تواكب متطلبات العصر، وتدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات في المجالات النووية والإشعاعية.

وفي ختام الاحتفال، أكد الحاضرون أن تجديد شهادة الآيزو يمثل خطوة جديدة في مسار التميز المؤسسي الذي تنتهجه هيئة الطاقة الذرية، ويعزز دورها كصرح علمي وتدريبي وطني يسهم في بناء قاعدة معرفية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات البحث والتدريب والطاقة النووية السلمية.

هيئة الطاقة الذرية الطاقة الذرية شهادة التجديد الثانية للأيزو الأيزو المؤسسات التعليمية والتدريبية المؤسسات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

أرشيفية

الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة

بالصور

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

درة
درة
درة

فيديو

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد