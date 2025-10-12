قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل
محافظات

تشغيل 4 مراكز طب أسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشغيل المراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة.

وتم التصديق على نقل تبعيتها من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك بإجمالى 4 وحدات طب أسرة بالكرامة والحكمة بنصر النوبة ، والسلسلة بكوم أمبو ، فضلاً عن وحدة وادى العلاقى ، والتى تقع على بعد 180 كم جنوب شرق أسوان فى ظل حرص الدولة على تقديم الخدمة الصحية لكافة المناطق خاصة النائية منها .

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة للتشغيل الجيد لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى تم إطلاقها الرسمى فى يوليو الماضى تنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأشار إلى أنه بذلك وصل إجمالى عدد الوحدات المدرجة ضمن المنظومة 96 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز ووحدة ، فضلاً عن 9 مستشفيات من 11 مستشفى على مستوى المحافظة .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فيتم التنسيق بشكل مستمر مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى لإستكمال إجراءات نقل التبعية للمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات عقب الإنتهاء من تحقيق الجاهزية الكاملة بها لتضاف لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

ولفت بأن كافة هذه الصروح الطبية تقدم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى ، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة للإنتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل متكامل لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر فى جميع مدن ومراكز المحافظة .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

