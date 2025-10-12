تشغيل 4 مراكز طب أسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشغيل المراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة.

وتم التصديق على نقل تبعيتها من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك بإجمالى 4 وحدات طب أسرة بالكرامة والحكمة بنصر النوبة ، والسلسلة بكوم أمبو ، فضلاً عن وحدة وادى العلاقى ، والتى تقع على بعد 180 كم جنوب شرق أسوان فى ظل حرص الدولة على تقديم الخدمة الصحية لكافة المناطق خاصة النائية منها .

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة للتشغيل الجيد لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى تم إطلاقها الرسمى فى يوليو الماضى تنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أنه بذلك وصل إجمالى عدد الوحدات المدرجة ضمن المنظومة 96 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز ووحدة ، فضلاً عن 9 مستشفيات من 11 مستشفى على مستوى المحافظة .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فيتم التنسيق بشكل مستمر مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى لإستكمال إجراءات نقل التبعية للمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات عقب الإنتهاء من تحقيق الجاهزية الكاملة بها لتضاف لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

ولفت بأن كافة هذه الصروح الطبية تقدم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى ، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة للإنتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل متكامل لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر فى جميع مدن ومراكز المحافظة .