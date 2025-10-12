قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

انطلقت اليوم في الوادى الجديد فعاليات دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية للعام الدراسي 2025 / 2026، تحت شعار "دوري الصيف... منافسة بروح الفريق"، وذلك بمدرسة الإعدادية الرياضية بمدينة الخارجة.

توقالت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها ، تنفَّذ فعاليات الدوري من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي)، وبالتعاون بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالوادي الجديد، وتشمل المنافسات في خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، وألعاب اللياقة البدنية، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

شهد الافتتاح حضور الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ محمد فكري يونس مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى جانب عدد من القيادات التربوية والرياضية بالمحافظة.

بدأت المراسم والاحتفالات بمدرسة الإعدادية الرياضية بمدينة الخارجة، وشهد اليوم الأول إقامة عدد من المباريات في كلٍّ من مدرسة الإعدادية الرياضية ومدرسة الشهيد سمير ومدرسة العبور، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وصرح فكري بأن هذه الفعاليات تأتي في إطار اهتمام الوزارتين بتنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم الرياضية، وتعزيز روح الفريق والانتماء والتعاون بين النشء والشباب، كما يأتي تنفيذ هذه الفعاليات في إطار تحقيق التكامل بين قطاعي الرياضة والتعليم، بما يسهم في إعداد جيل متكامل بدنيًا وعلميًا، يجمع بين التفوق الدراسي والتميز الرياضي.

الوادى الجديد اخبار الوادي تعليم رياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

برج إيفل

حقيقة هدم برج إيفل عام 2026.. شائعة انطلقت من مقال ساخر

الانزلاق الغضروفي

ألم الظهر ليس دائمًا إجهادًا.. تعرفي إلى الانزلاق الغضروفي وأسبابه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات شائعة للعقم لدى النساء.. نظام غذائي لحماية الدماغ والوقاية من الزهايمر

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد