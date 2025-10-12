مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن أفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم، الأحد 12 أكتوبر 2025، في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

وتضم المسابقة الدولية 12 فيلمًا حتى الآن، هي:

• اغتراب | مهدي هميلي | تونس، لوكسمبورج، فرنسا، قطر، السعودية | 120 د | 2025.

• الأشياء التي تقتلها | علي رضا خاتمي | تركيا، كندا، فرنسا، بولندا | 113 د | 2025.

• ترميم | جابرييل أوربونايت | ليتوانيا، لاتفيا، بلجيكا | 90 د | 2025.

• ثريا، حبي | نيكولا خوري | لبنان، قطر | 81 د | 2025.

• الركض الصامت | مارتا بيرجمان | بلجيكا، كندا | 94 د | 2025.

• زنقة مالقة | مريم توزاني | المغرب، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا | 116 د | 2025.

• صفصافة | بيتر سانت | مالطا | 99 د | 2025.

• كان يا ما كان في غزة | طرزان وعرب ناصر | فرنسا، فلسطين، ألمانيا، البرتغال، قطر، الأردن | 87 د | 2025.

• ليس للموت وجود | فيليكس دوفور-لاباريير | كندا | 75 د | 2025.

• مدينة الرمال | مهدي حسن | بنغلاديش | 99 د | 2025.

• ضايل عِنا عرض | مي سعد وأحمد الدنف | مصر | 74 د | 2025.

• اليعسوب | بول أندرو ويليامز | المملكة المتحدة | 98 د | 2025.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.