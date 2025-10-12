قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
في رسالة حاسمة من قلب القاهرة.. السيسي: الأمن المائي لمصر خط أحمر
محمد شبانة ضمن المعينين في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي
خبير دولي: تحركات مصر في شرم الشيخ امتداد لدورها التاريخي في نشر السلام
بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15
فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة في دورته الـ46

نجلاء سليمان

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة التي سيتم عرضها في برنامج خاص في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم، الأحد 12 أكتوبر 2025، في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

ويضم برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة 24 فيلمًا، هي:
•    إسكندرية كمان و كمان | يوسف شاهين | مصر | 1989 | 105 د.
•    قصر الشوق | حسن الإمام | جمهورية مصر العربية |1967| 130 د.
•    بين القصرين | حسن الإمام | جمهورية مصر العربية | 1964| 135 د.
•    شيء من الخوف | حسين كمال | جمهورية مصر العربية | 1969 | 120 د.
•    القاهرة ٣٠ | صلاح أبو سيف | جمهورية مصر العربية |1966| 130 د.
•    الزوجة الثانية | صلاح أبو سيف | جمهورية مصر العربية | 1967| 112 د.
•    الحرام | هنري بركات | جمهورية مصر العربية |1965| 105 د.
•    السمان والخريف | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية |1967| 129 د.
•    الشحات | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية |1973| 138 د.
•    السراب | أنور الشناوي | جمهورية مصر العربية |1970| ١٣٠ د.
•    المستحيل | حسين كمال  | جمهورية مصر العربية | 1965 | 110 د.
•    المهاجر | يوسف شاهين| مصر |1994| 124 د.
•    زوجتي والكلب | سعيد مرزوق | جمهورية مصر العربية | 1971| 95 د.
•    غروب وشروق | كمال الشيخ | جمهورية مصر العربية  |1970| 125 د.
•    قنديل أم هاشم | كمال عطية | جمهورية مصر العربية |1968 | 105 د.
•    جريمة في الحي الهادئ | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية | 1967| 95 د.
•    الرجل الذي فقد ظله | كمال الشيخ | جمهورية مصر العربية | 1968| 130 د.
•    امرأة في الطريق | عز الدين ذو الفقار | جمهورية مصر العربية | 1958| 115 د.
•    الناس والنيل | يوسف شاهين | جمهورية مصر العربية | 1972 | 105 د.
•    خان الخليلي | عاطف سالم | جمهورية مصر العربية | 1966| 115 د.
•    ليل وقضبان | أشرف فهمي | جمهورية مصر العربية | 1973 | 100 د.
•    القتلة | أشرف فهمي | جمهورية مصر العربية  |1971 | 80 د.
•    مراتي مدير عام | فطين عبد الوهاب | جمهورية مصر العربية | 1966| 110 د.
•    الطريق | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية | 1964| 105 د.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. 

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

