فن المندالا ورشة بمتحف شرم الشيخ احتفالا بـ اليوم العالمي للصحة النفسية

نظم متحف شرم الشيخ ورشة للأطفال عن فن المندالا بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية،وذلك في إطار الدور الثقافي الهام لإثراء الوعي الأثري ومشاركة المتحف الاحتفالات العالمية مع المجتمع.



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ،أن الأطفال و الكبار مارسوا تلوين بعض تصميمات المندالا، ما ساعدهم على التعبير عن مشاعرهم وتنمية التركيز والإبداع بطريقة ممتعة وهادئة.

متحف شرم الشيخ



على جانب أخر أكد المشاركون، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الصحة النفسية للأطفال وتشجعهم على التعبير عن أنفسهم بالفن، كما تمنحهم لحظات من الاسترخاء والمتعة الإبداعية.



يذكر أن المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.



ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.