أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال
محافظات

مسؤولية كبيرة.. أول تعليق من الربان ولاء حافظ بعد قرار تعيينه بالشيوخ

الربان ولاء حافظ
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت محافظة الاسماعيلية تفاعلا إيجابيا واسع النطاق بعد إعلان قائمة المعنيين في مجلس الشيوخ حسب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن من بين المعينين الربان ولاء حافظ المعروف عنه السيرة الطيبة ويحظي بحب وتقدير المصريين لكونه أحد رموز الإرادة والصمود، الذي استطاع أن يحول أزمته الصحية الي قصة ملهمة وثرية.

وفور الاعلان الرسمي، نشر الربان ولاء حافظ عبر حسابه الرسمي، منشور جاء فيه : « أتقدم بخالص  الشكر والتقدير  لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تلك الثقة الغالية بقرار تعيينى عضوا بمجلس الشيوخ.. وأتعهد أمام الله و أمامك انى ابذل قصارى جهدى فى خدمة الوطن وخدمة شعبنا العظيم».

وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025 القائمة التي تضم المعنيين في مجلس الشيوخ.

نصت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي على تعيين عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، كان من بينهم القبطان ولاء حافظ.

ولد القبطان ولاء حافظ وسط بيئة عسكرية، ونشأ على الانضباط، والتفاني، وحب الوطن والتحق بالقوات الخاصة البحرية، وتدرّب لسنوات على أعلى مستويات اللياقة والقدرة الذهنية والجسدية، حتى أصبح أحد أبرز الغواصين في سلاح البحرية المصرية.

وفي عام 2016، وفي لحظة غير متوقعة، تعرّض القبطان لحادث سير مروّع. وكانت الصدمة عنيفة، ليس فقط على جسده، بل على روحه ومسيرته.

وبعد أيام في العناية المركزة، خرج التقرير الطبي بجملة واحدة كانت كفيلة بإسقاط الجبال: «شلل رباعي دائم».

ورفض ولاء حافظ أن يكون مجرد رجل على كرسي متحرك، ليصبح رمزًا، ونموذجًا يُدرّس في الإرادة، والتحدي، والعمل الإنساني.

ساهم في تعديل نظرة المجتمع نحو أصحاب الهمم، وكان سببًا في تشجيع العديد من المصابين على العودة لحياتهم، والتمسك بأحلامهم، بل ومنافستها.

كما حرص الربان ولاء حافظ علي المشاركة في عدد من الفاعليات الخاصة بالغوص بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، تنشيطا للسياحة، واطلق في هذا السياق عددا من المبادرات الوطنية الراسخة.

ويعمل اليوم أمينًا لأمانة متحدي الإعاقة في حزب حماة الوطن، حيث يسعى لتقديم مبادرات وسياسات عملية لدعم أصحاب الهمم، وتوفير حياة كريمة لهم في جميع المحافظات.

الإسماعيلية

