قائمة الخطيب لن تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي وفقًا للائحة الجديدة

أكدت اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي للنادي الأهلي، التي تم اعتمادها مؤخرًا، أنه لا يوجد نجاح بالتزكية في أي من مقاعد مجلس إدارة النادي، حيث يتعين على جميع المرشحين الحصول على النسبة المقررة من أصوات الجمعية العمومية، حتى في حال ترشحهم منفردين على المقاعد.

وبذلك، لن تُعتبر قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، فائزة بالتزكية في انتخابات الأهلي المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجاري، رغم عدم وجود منافسين على بعض المقاعد.

وبحسب اللائحة، يتطلب فوز أي مرشح وحيد على المقعد حصوله على نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد الأعضاء الذين يكتمل بهم النصاب القانوني للجمعية العمومية، والمقدر بخمسة آلاف عضو، وذلك لضمان اعتماد النتيجة رسميًا



انتخابات النادي الأهلي

ويخوض محمود الخطيب الانتخابات مرشحًا على مقعد «الرئيس»، والمهندس ياسين منصور على مقعد «نائب الرئيس»، والمهندس خالد مرتجي على مقعد «أمين الصندوق»، إلى جانب الثنائي إبراهيم العامري ورويدا هشام في عضوية المجلس تحت السن بدون أي منافسة من المرشحين وهو ما يعني أنه لابد من حصولهم على نسبة 25% من عدد الحضور في الجمعية العمومية والتي يكتمل نصابها ب5 آلاف عضو على الأقل.

وعلى مستوى العضوية فوق السن، يضم تشكيل قائمة الخطيب كلًا من: طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، وحازم هلال، ويتعين عليهم الحصول على عدد أصوات يفوق المنافس على نفس الفئة.

وتشهد انتخابات الأهلي المقبلة اهتمامًا كبيرًا من الجمعية العمومية، في ظل تطبيق اللائحة الجديدة التي تضمن التنافس الكامل بين جميع المرشحين وتمنح أعضاء النادي الكلمة الحاسمة في تشكيل مجلس الإدارة الجديد.