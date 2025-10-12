خبير شئون عربية: مخطط التهجير كان جوهر الحلم والتفكير الإسرائيلي ولكنه تحطم على صخرة الإرادة المصرية

أكد حسن القشاوي، خبير الشئون العربية، أن مصر كان لها جهود واضحة من اجل التوصل لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مصر تحركت من بداية الأزمة لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الأزمة التي يتعرض لها



وقال حسن القشاوي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الأمن القومي المصري كان يتطلب الإستقرار، وأن يتم إنهاء الأزمة الموجودة في قطاع غزة، والتي نجحت من خلالها القيادة السياسية المصرية من وقف مخطط التهجير.

وتابع خبير الشئون العربية، أن مخطط التهجير كان جوهر الحلم والتفكير الإسرائيلي، ولكنه تحطم على صخرة الإرادة المصرية، مؤكدا أن حكومة اليمين المتطرف كانت تريد إنهاء القضية الفلسطينية بمخطط التهجير

