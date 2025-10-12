محافظ الجيزة يشهد تدشين خطوط الإنتاج الجديدة لإحدى شركات 6 أكتوبر

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تدشين خطوط الإنتاج الجديدة لإحدى شركات مدينة السادس من أكتوبر، بحضور فرانك مارس عضو مجلس إدارة الشركة العالمية والجيل الرابع من مؤسسيها.

وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح محافظ الجيزة أن تدشين خطوط الإنتاج الجديدة يمثل إضافة نوعية للقطاع الصناعي داخل المحافظة، ويعكس التزام الدولة المصرية بجذب وتشجيع الاستثمارات الجادة، مؤكداً أن المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر أصبحت نموذجاً متميزاً في احتضان كبرى الشركات العالمية، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية ومناخ استثماري محفز للنمو والتوسع.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكداً أن محافظة الجيزة مستمرة في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتوفير المناخ الداعم للمشروعات الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.