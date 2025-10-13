حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

قررت جهات حبس متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بتضرره من (آخر "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظراً لعلاقته بعدد من بالمسؤلين "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى الجامعات – جهاز لاب توب "بفحصه تبين إحتوائه على ما قد يؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.