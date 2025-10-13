وجبة صحية جدا.. طريقة عمل البليلة المصرية اللذيذة

إذا كنت تودين تقديم أكلات مفيدة لأولادك على الفطار، اليك طريقة عمل البليلة المصرية اللذيذة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.
المكونات:
1 كوب قمح مقشور (بلدي أو عادي)
4 أكواب ماء للسلق
2 كوب حليب كامل الدسم
3 ملاعق كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)
رشة فانيليا
رشة قرفة (اختياري)
مكسرات أو جوز هند أو زبيب للتقديم (اختياري)
طريقة التحضير:
نقع القمح:
اغسلي القمح جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 4 إلى 6 ساعات أو من الليل للصبح.
سلق القمح:
صفي القمح من ماء النقع، وضعيه في حلة مع 4 أكواب ماء، واتركيه يغلي على نار هادئة حتى ينضج تمامًا (حوالي 45 دقيقة إلى ساعة)، مع التقليب من وقت لآخر.
إضافة الحليب:
بعد ما القمح يشرب معظم الماء ويصبح طريًا، أضيفي الحليب والسكر والفانيليا، وقلّبي حتى تمتزج المكونات.
الطهي النهائي:
اتركيها على نار هادئة حوالي 10 دقائق حتى تتكاثف قليلًا وتتشرب الطعم.
التقديم:
قدّمي البليلة ساخنة أو باردة حسب الرغبة، وزيّنيها بالمكسرات أو الزبيب أو جوز الهند أو القرفة.