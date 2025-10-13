وجبة صحية جدا.. طريقة عمل البليلة المصرية اللذيذة

إذا كنت تودين تقديم أكلات مفيدة لأولادك على الفطار، اليك طريقة عمل البليلة المصرية اللذيذة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.

المكونات:

1 كوب قمح مقشور (بلدي أو عادي)

4 أكواب ماء للسلق

2 كوب حليب كامل الدسم

3 ملاعق كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

رشة فانيليا

رشة قرفة (اختياري)

مكسرات أو جوز هند أو زبيب للتقديم (اختياري)



طريقة التحضير:

نقع القمح:

اغسلي القمح جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 4 إلى 6 ساعات أو من الليل للصبح.

سلق القمح:

صفي القمح من ماء النقع، وضعيه في حلة مع 4 أكواب ماء، واتركيه يغلي على نار هادئة حتى ينضج تمامًا (حوالي 45 دقيقة إلى ساعة)، مع التقليب من وقت لآخر.

إضافة الحليب:

بعد ما القمح يشرب معظم الماء ويصبح طريًا، أضيفي الحليب والسكر والفانيليا، وقلّبي حتى تمتزج المكونات.

الطهي النهائي:

اتركيها على نار هادئة حوالي 10 دقائق حتى تتكاثف قليلًا وتتشرب الطعم.

التقديم:

قدّمي البليلة ساخنة أو باردة حسب الرغبة، وزيّنيها بالمكسرات أو الزبيب أو جوز الهند أو القرفة.