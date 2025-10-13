قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
وزير التموين: الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي وتحقيق الاستدامة هدف استراتيجي للدولة المصرية
رئيس الرعاية الصحية يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء لضمان الجاهزية الطبية لقمة شرم الشيخ
من شرم الشيخ.. ماكرون: فرنسا جاءت إلى هنا حاملة رسالة أمل ومسؤولية
رابط مباشر.. استعلام مخالفات المرور بخطوات بسيطة وخصم 50% بهذه الحالة
الرئيسان الفرنسي والإندونيسي.. توافد قادة وزعماء العالم إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام
الرئيس الأمريكي ترامب يصل إلى الكنيست لإلقاء خطابه
سياحة النواب توضح مكاسب مصر من زيارة الرئيس الأمريكي
توسع عمراني بمشروع ضخم في أسيوط لتخفيف الكثافة السكانية عن المدينة
مرأة ومنوعات

مخاطر المج الحراري.. احذر من استخدامه يوميا

المج الحراري
المج الحراري
ريهام قدري

المج الحراري (أو الكوب الحراري) أصبح من الأدوات الشائعة لحفظ المشروبات الساخنة أو الباردة لفترات طويلة، لكنه رغم فوائده، قد يحمل بعض المخاطر الصحية والاستخدامية إذا لم يُستخدم بشكل صحيح أو كانت خاماته رديئة. إليك أهم مخاطر المج الحراري:


🔸 1. تسرب المواد الكيميائية
بعض الأكواب الرخيصة تُصنع من بلاستيك أو معادن منخفضة الجودة، قد تطلق مواد كيميائية مثل البيسفينول A (BPA) أو النيكل عند تعرضها للحرارة العالية.
هذه المواد قد تنتقل إلى المشروب وتسبب مشكلات هرمونية أو هضمية أو حتى سرطانية على المدى الطويل.
🔸 2. تفاعل المعدن مع المشروبات
المجّات المصنوعة من الستانلس ستيل الرديء قد تتفاعل مع مشروبات مثل القهوة أو الليمون أو الشاي، مما يغير الطعم وقد يسبب تسرب عناصر معدنية إلى السائل.
الأفضل اختيار مج حراري مصنوع من ستانلس ستيل 304 أو 316 المخصص للأغذية.
🔸 3. تراكم البكتيريا والفطريات
بسبب احتفاظ المجّ بالحرارة والرطوبة، يُعد بيئة مثالية لنمو البكتيريا إن لم يُغسل جيداً بعد كل استخدام.
خاصة في الغطاء أو في الأجزاء المطاطية التي يصعب تنظيفها.
🔸 4. الاحتفاظ الزائد بالحرارة
بعض الأكواب تعزل الحرارة بشدة، فيحتفظ المشروب بحرارته العالية لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى حروق في الفم أو اللسان إذا شُرب بسرعة.
🔸 5. خطر الكسر أو التسرب
الأكواب الزجاجية الحرارية المزدوجة الجدار قد تنكسر فجأة إذا تعرضت لتغير مفاجئ في الحرارة (كأن تُملأ بماء مغلي بعد أن كانت باردة).
كما أن ضعف الغطاء أو العزل قد يؤدي إلى تسرب المشروبات الساخنة وإصابة المستخدم بالحروق.
🔸 6. التأثير على الطعم والرائحة
إذا لم يُنظَّف المجّ بانتظام، قد تحتفظ الجدران الداخلية برائحة القهوة أو الشاي القديمة، مما يغير طعم المشروبات الجديدة.
 

 نصائح لتجنب المخاطر:
اختاري كوباً حرارياً من ماركة موثوقة ومواد آمنة للطعام (BPA Free وستانلس ستيل Food Grade).
نظفيه يومياً بالماء الدافئ والصابون، وجففيه جيداً.
لا تتركي المشروبات الساخنة داخله لأكثر من 12 ساعة.
تجنبي استخدامه في الميكروويف إلا إذا كان مذكورًا أنه آمن لذلك.

