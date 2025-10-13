مخاطر المج الحراري.. احذر من استخدامه يوميا

المج الحراري (أو الكوب الحراري) أصبح من الأدوات الشائعة لحفظ المشروبات الساخنة أو الباردة لفترات طويلة، لكنه رغم فوائده، قد يحمل بعض المخاطر الصحية والاستخدامية إذا لم يُستخدم بشكل صحيح أو كانت خاماته رديئة. إليك أهم مخاطر المج الحراري:



🔸 1. تسرب المواد الكيميائية

بعض الأكواب الرخيصة تُصنع من بلاستيك أو معادن منخفضة الجودة، قد تطلق مواد كيميائية مثل البيسفينول A (BPA) أو النيكل عند تعرضها للحرارة العالية.

هذه المواد قد تنتقل إلى المشروب وتسبب مشكلات هرمونية أو هضمية أو حتى سرطانية على المدى الطويل.

🔸 2. تفاعل المعدن مع المشروبات

المجّات المصنوعة من الستانلس ستيل الرديء قد تتفاعل مع مشروبات مثل القهوة أو الليمون أو الشاي، مما يغير الطعم وقد يسبب تسرب عناصر معدنية إلى السائل.

الأفضل اختيار مج حراري مصنوع من ستانلس ستيل 304 أو 316 المخصص للأغذية.

🔸 3. تراكم البكتيريا والفطريات

بسبب احتفاظ المجّ بالحرارة والرطوبة، يُعد بيئة مثالية لنمو البكتيريا إن لم يُغسل جيداً بعد كل استخدام.

خاصة في الغطاء أو في الأجزاء المطاطية التي يصعب تنظيفها.

🔸 4. الاحتفاظ الزائد بالحرارة

بعض الأكواب تعزل الحرارة بشدة، فيحتفظ المشروب بحرارته العالية لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى حروق في الفم أو اللسان إذا شُرب بسرعة.

🔸 5. خطر الكسر أو التسرب

الأكواب الزجاجية الحرارية المزدوجة الجدار قد تنكسر فجأة إذا تعرضت لتغير مفاجئ في الحرارة (كأن تُملأ بماء مغلي بعد أن كانت باردة).

كما أن ضعف الغطاء أو العزل قد يؤدي إلى تسرب المشروبات الساخنة وإصابة المستخدم بالحروق.

🔸 6. التأثير على الطعم والرائحة

إذا لم يُنظَّف المجّ بانتظام، قد تحتفظ الجدران الداخلية برائحة القهوة أو الشاي القديمة، مما يغير طعم المشروبات الجديدة.



نصائح لتجنب المخاطر:

اختاري كوباً حرارياً من ماركة موثوقة ومواد آمنة للطعام (BPA Free وستانلس ستيل Food Grade).

نظفيه يومياً بالماء الدافئ والصابون، وجففيه جيداً.

لا تتركي المشروبات الساخنة داخله لأكثر من 12 ساعة.

تجنبي استخدامه في الميكروويف إلا إذا كان مذكورًا أنه آمن لذلك.