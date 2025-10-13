فيلم وفيها إيه يعني يتصدر شباك التذاكر بالسعودية

تمكن فيلم"وفيها أيه يعني؟!" من تصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية.

وحقق فيلم وفيها أيه يعني من يقرب من 4 مليون و500 الف ريال سعودي ، وهو ما يعادل ، 57 مليون جنية مصري.

فيلم فيها إيه يعني

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعني

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.





