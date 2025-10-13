قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منتخب تونس
منتخب تونس

يستضيف منتخب تونس نظيره ناميبيا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب تونس مباراة اليوم دون ضغوط، بعدما ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026، في وقت سابق.

ويتواجد محمد علي بن رمضان، نجم النادي الأهلي، على رأس قائمة تونس لمواجهة ناميبيا.

في المقابل، يدخل منتخب ناميبيا مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملاً في التأهل إلى الملحق القاري.


ترتيب المجموعة التاسعة


1. تونس – 25 نقطة.
2. ناميبيا – 15 نقطة.
3. ليبيريا – 14 نقطة.
4. مالاوي – 10 نقاط.
5. غينيا الاستوائية – 10 نقاط.
6. ساو تومي وبرينسيب – بلا نقاط.

موعد مباراة تونس وناميبيا والقناة الناقلة

 

وتنطلق مباراة تونس وناميبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي “حمادي العقربي”، وتذاع عبر قناة إم بي سي 5.

ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.

تونس ناميبيا كأس العالم 2026

