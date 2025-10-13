بالتعاون مع إيتيدا.. سامسونج تواصل دعم طلاب برنامج الابتكار

نظّمت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر زيارة لطلاب (IoT) إنترنت الأشياء، وعددهم 88 طالباً وطالبة، إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار التعاون المشترك بين برنامج سامسونج للابتكار، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، وبالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة.

تهدف الزيارة إلى تعريف الشباب المشاركين في الدورة السابعة من برنامج سامسونج للابتكار بأحدث التقنيات المتوفرة في مدينة المعرفة، في خطوة تهدف إلى تمكينهم من تطبيق المعارف المكتسبة خلال البرنامج، من خلال محاكاة بيئة عمل الشركات في السوق التكنولوجي.

ويُعد التوسع في برنامج سامسونج للابتكار من خلال الشراكات مع مؤسسات متخصصة عنصرًا أساسيًا ضمن محاور البرنامج، وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا لهذا التوجه، مع ضمان الحفاظ على مستوى وجودة التدريب، بالتعاون مع المحاضرين الأساسيين في البرنامج وتحت إشرافهم، وبالشراكة مع "إيتيدا".

تجدر الإشارة إلى أن الدورة السابعة من برنامج سامسونج للابتكار انطلقت في شهر سبتمبر الماضي، ويشارك فيها ما يقرب من 300 طالباً وطالبة، تلقوا خلالها تدريبات متقدمة في مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة. ليصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه في مصر إلى حوالي 2000 متدرباً.