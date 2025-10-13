اختير السوبر ستار إيهاب توفيق نجم شهر أكتوبر على راديو إنرجي 92.1 تقديراً لمسيرته الفنية.

ومن المقرر أن يحل الفنان إيهاب توفيق ضيفاً على راديو إنرجي قريبا في حلقة خاصة مليئة بالأخبار والكواليس.

إيهاب توفيق هو أحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وُلد في مدينة المنصورة عام 1966، وبدأ مسيرته الفنية في أوائل التسعينيات بعد تخرجه في معهد الموسيقى العربية.

اشتهر بصوته الدافئ وأدائه المميز للأغاني الرومانسية والشعبية، وحققت أعماله نجاحًا واسعًا مثل أغنيات الله عليك يا سيدي، يا سلام، ليه الخصام، سامحني خلاص، وغيرها.



عرف إيهاب توفيق بقدرته على المزج بين الطابع الكلاسيكي والحديث في موسيقاه، مما جعله يحافظ على مكانته في الساحة الغنائية لأكثر من ثلاثة عقود.