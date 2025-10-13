قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
هذا هو السبب؟.. أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
مايا مرسي: نتطلع لدور أكبر لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية لتهيئة الأوضاع لأشقائنا في غزة
رئيس الوزراء يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية
توافد قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
موعد مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة
رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
أول تعليق من حماس على تصريحات ترامب بشان انتهاء الحرب في غزة
وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية
فن وثقافة

إيهاب توفيق نجم شهر أكتوبر على راديو إنرجي

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
أحمد البهى

اختير السوبر ستار إيهاب توفيق نجم شهر أكتوبر على راديو إنرجي 92.1 تقديراً لمسيرته الفنية.

ومن المقرر أن يحل الفنان إيهاب توفيق ضيفاً على راديو إنرجي قريبا في حلقة خاصة مليئة بالأخبار والكواليس.

إيهاب توفيق هو أحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وُلد في مدينة المنصورة عام 1966، وبدأ مسيرته الفنية في أوائل التسعينيات بعد تخرجه في معهد الموسيقى العربية.

اشتهر بصوته الدافئ وأدائه المميز للأغاني الرومانسية والشعبية، وحققت أعماله نجاحًا واسعًا مثل أغنيات الله عليك يا سيدي، يا سلام، ليه الخصام، سامحني خلاص، وغيرها.


عرف إيهاب توفيق بقدرته على المزج بين الطابع الكلاسيكي والحديث في موسيقاه، مما جعله يحافظ على مكانته في الساحة الغنائية لأكثر من ثلاثة عقود.

