اليوم.. زوجة الفنان هشام إسماعيل تستقبل العزاء في والدتها

تستقبل اليوم ، الاثنين ،الفنانة شيماء عبد القادر زوجة الفنان هشام إسماعيل عزاء والدها عبد القادر الزغبي بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

شيماء عبد القادر ممثلة مصرية، ولدت بالقاهرة فى 22 تخرجت من كلية الآداب بجامعة حلون قسم مسرح عام 2008.

نقطة إنطلاقها الحقيقية كانت من خلال المشاركة بمسرحية (قهوة سادة) عام 2008 حتى 2010، ثم شاركت بفيلم (عسل أسود) .

توالت شيماء عبد القادر بعد ذلك أعمالها والتي من أبرزها (سيما علي بابا ، تيته رهيبة ، برنامج من غير مقص و سيت كوم أنا و بابا ، سيت كوم تامر و شوقية و مسلسل سرايا عابدين .