قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب لفرق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالمستشفيات بدمياط

تدريب
تدريب
زينب الزغبي

عقدت الإدارة العامة للطب العلاجى بدمياط،  تحت إشراف السيد الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجى بالتنسيق مع إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية تحت إشراف الدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية تدريبًا لفرق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالمستشفيات  بقاعة محاضرات مستشفى الحميات وذلك بهدف رفع كفاءة الفرق الطبية والإدارية وتحسين آليات تنفيذ البرنامج على مستوى المنشآت الصحية.

حيث شمل التدريب، التعريف بالبرنامج والفئات المنتفعة بالخدمات الصحية، الإجراءات الفنية والمالية الخاصة بالبرنامج، تعريف نظام الإحالة ومستويات الإحالة، شرح مسئوليات أعضاء الفرق بالمستشفيات ،  آليات استكمال النماذج المعتمدة لضمان دقة المطالبات المالية وتيسير حصول المستشفيات على مستحقاتها في المواعيد المحددة.
وقام بإعداد وتنفيذ التدريب كلا من، الدكتورة رانيا الديب المنسق العام لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين
الدكتورة عليه أبوعوض منسق برنامج غير القادرين بإدارة الطب العلاجي
وفى نهاية فاعليات التدريب تم استطلاع آراء  المتدربين حول محتوى التدريب وأسلوب التنفيذ، وقد أشاد المشاركون بجودة التدريب وملاءمته لاحتياجات العمل الميداني، مؤكدين أهميته في توحيد المفاهيم وتطوير الأداء داخل المستشفيات.
يأتي هذا التدريب في إطار حرص مديرية الصحة على تعزيز كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى غير القادرين، وتفعيل منظومة الإحالة بين وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات بما يضمن تقديم خدمة علاجية شاملة ومتكاملة.

دمياط محافظ دمياط صحه دمياط مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

ترشيحاتنا

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة

شيرين غالب تهنئ الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القاهرة

جانب من اللقاء

بالولادة الطبيعية.. تعزيز الساعة الذهبية لدعم الرضاعة وصحة الأم والطفل

الدكتور سامي فوزي

خلال صلوات القداس.. رئيس الكنيسة الأسقفية: الإيمان الحقيقي يظهر في وسط الألم والاحتياج

بالصور

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد