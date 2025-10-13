تدريب لفرق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالمستشفيات بدمياط

عقدت الإدارة العامة للطب العلاجى بدمياط، تحت إشراف السيد الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجى بالتنسيق مع إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية تحت إشراف الدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية تدريبًا لفرق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالمستشفيات بقاعة محاضرات مستشفى الحميات وذلك بهدف رفع كفاءة الفرق الطبية والإدارية وتحسين آليات تنفيذ البرنامج على مستوى المنشآت الصحية.

حيث شمل التدريب، التعريف بالبرنامج والفئات المنتفعة بالخدمات الصحية، الإجراءات الفنية والمالية الخاصة بالبرنامج، تعريف نظام الإحالة ومستويات الإحالة، شرح مسئوليات أعضاء الفرق بالمستشفيات ، آليات استكمال النماذج المعتمدة لضمان دقة المطالبات المالية وتيسير حصول المستشفيات على مستحقاتها في المواعيد المحددة.

وقام بإعداد وتنفيذ التدريب كلا من، الدكتورة رانيا الديب المنسق العام لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

الدكتورة عليه أبوعوض منسق برنامج غير القادرين بإدارة الطب العلاجي

وفى نهاية فاعليات التدريب تم استطلاع آراء المتدربين حول محتوى التدريب وأسلوب التنفيذ، وقد أشاد المشاركون بجودة التدريب وملاءمته لاحتياجات العمل الميداني، مؤكدين أهميته في توحيد المفاهيم وتطوير الأداء داخل المستشفيات.

يأتي هذا التدريب في إطار حرص مديرية الصحة على تعزيز كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى غير القادرين، وتفعيل منظومة الإحالة بين وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات بما يضمن تقديم خدمة علاجية شاملة ومتكاملة.