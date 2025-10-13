التموين تؤكد استمرار مبادرات خفض الأسعار وتكامل الجهود مع القطاع الخاص

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون الوثيق بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وكبار الموردين والمنتجين، يعد أحد أهم عوامل النجاح في تحقيق التوازن بالأسواق وتنفيذ مبادرات خفض الأسعار.

وأوضح الوزير خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية اليوم أن هذا التعاون أسفر عن تكامل الجهود الحكومية والخاصة في مختلف مراحل منظومة التجارة الداخلية، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع، بما مكّن الوزارة من إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الناجحة مثل مبادرات “أسواق اليوم الواحد” والمعارض الموسمية والدائمة، ومن بينها “أهلاً رمضان” و“أهلاً مدارس”.

وأشار إلى أن تلك المبادرات أسهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، إلى جانب تعزيز التنافسية العادلة بين المنتجين والتجار بما يخدم المواطن المصري.

وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والتجار بإجراءات وضوابط حماية المستهلك، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالضوابط ومتابعة حركة تداول السلع والأسعار في الأسواق.