قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال حفر وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي بمطوبس

توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال حفر وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي بمدينة مطوبس، والتي تنفذها شركة ترانس جاس – كفر الشيخ، بعدد من شوارع المدينة من بينها طريق الموقف الجديد تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

شدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة الانتهاء من أعمال الحفر طبقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف فور الانتهاء من توصيل الغاز.

وأشار إلى أن المشروع يُعد أحد المشروعات الخدمية المهمة التي توفر مصدرًا آمنًا ونظيفًا للطاقة يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 وكلف بضرورة إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من الحفر، وتسوية وتمهيد الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات داخل الشوارع.

 يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مطوبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

ترشيحاتنا

لتحديث OriginOS 6

هل هاتفك منهم.. أهم الأجهزة المؤهلة لتحديث OriginOS 6

إرشادات هامة لحماية رادياتير السيارة

إرشادات مهمة لحماية رادياتير السيارة ..تعرف عليها

سماعات راس

لتجربة صوتية مميزة.. إليك أفضل سماعات الألعاب في 2025

بالصور

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد