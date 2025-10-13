قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
رياضة

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026

القسم الرياضي

يحل منتخب فرنسا ضيفًا ثقيلًا على أيسلندا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ويستهدف المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه ديديه ديشامب، مواصلة انطلاقته القوية في التصفيات بالفوز على أيسلندا وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى المونديال.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب فرنسا المباراة بتشكيل يضم كلا من : 

تشكيل منتخب مصر المتوقع : 

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - جول كوندي.

الوسط: إدواردو كامافينجا - أدريان رابيو -كيربين تورام.

الهجوم: هوجو إيكتيكي - مايكل أوليز - كينجسلي كومان.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا كبيرا على أذربيجان 3-0 في الجولة الماضية، في مباراة شهدت تألق كيليان مبابي بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، قبل أن يغادر المباراة مصابًا.

وتأكد غياب كيليان مبابي عن الديوك الفرنسية في مباراة اليوم، بسبب إصابة الكاحل، ويخضع لبرنامج علاجي في ريال مدريد.

موعد مباراة فرنسا وأيسلندا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة فرنسا وأيسلندا في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لاوجاردالسفولور”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 2.

في المقابل، يتسلح المنتخب الأيسلندي بعاملي الأرض والجمهور، للعودة إلى نغمة الانتصارات وإنعاش فرصه في التأهل للمونديال.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- فرنسا - 9 نقاط

2- أوكرانيا - 4 نقاط

3- أيسلندا - 3 نقاط

4- أذربيجان - نقطة

