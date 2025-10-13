رئيس كريستال بالاس: نجري محادثات مع جلاسنر بشأن تمديد عقده

قال ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحدث مع أوليفر جلاسنر مدرب الفريق بشأن تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



وقاد النمساوي جلاسنر بالاس للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، وهي أول بطولة كبيرة في تاريخ النادي الممتد منذ 164عاما، بالإضافة إلى لقب درع المجتمع في أغسطس الماضي.



ويأمل النادي أن يظل المدرب البالغ عمره 51 عاما مع الفريق لمساعدته في تحقيق المزيد من النجاح.



وقال باريش لشبكة "توك سبورت": "أجرينا بعض المحادثات المبكرة، نود الاحتفاظ بأوليفر، فنحن نبني شيئا ما، أعتقد أن الأمر بالنسبة لأوليفر يتعلق بتوافر الظروف المناسبة".



وتابع: "يتعلق الأمر بأن يكون كل شيء على النحو الذي يستمتع به بعمله ويجد الظروف المناسبة لتحقيقه، أوليفر يريد الفوز دائما".



وواصل: "لا يُخفي ذلك، هذا ما تفعله كرة القدم، لذلك إذا استطعنا مواءمة هذه المصالح، نأمل أن نتمكن من تحقيق شيء ما".



ويحتل كريستال بالاس المركز السادس في الدوري برصيد 12 نقطة من سبع مباريات، ويستضيف بورنموث يوم السبت المقبل.