رينارد: مباراة العراق الأهم في مسيرتي

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، أن مواجهة العراق في الأهم خلال مسيرته التدريبية، موضحًا أن هدفه هو قيادة المنتخب إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا الشمالية.



ويلعب منتخبا السعودية والعراق مباراة مصيرية، غدًا الثلاثاء، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية من الدور الرابع من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم، ويتساوى كلاهما في النقاط بواقع 3 نقاط ومنح فارق الأهداف الصدارة لصالح المنتخب السعودي.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة الغد أهم مباراة في تاريخي كمدرب وسأشرح السبب بعد نهاية المباراة".



وتابع: "محظوظ جدا بتدريب السعودية وبوجودي مع لاعبين يملكون الخبرة مثل صالح الشهري وسالم الدوسري وحسان تمبكتي، نعمل بهدوء ونركز من أجل الفوز والتأهل".



وأضاف: "عندما عدت لتدريب المنتخب السعودي، كنت على ثقة كبيرة في اللاعبين، كما أنني أحظى بثقة رئيس الاتحاد السعودي، كرة القدم مثل الحياة، مليئة بالصعوبات، وأنا أحب هذه التحديات".



وأتم: "لدينا دافع قوي وخطوة مهمة لتحقيق هدفنا بالتأهل، وسنعمل بكل هدوء وثقة للوصول إلى ما نطمح له".



وتقام مباريات الملحق الآسيوي (الدور الرابع) بنظام الدوري من دور واحد خلال التجمع على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، وبعد نهاية الملحق، سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم.