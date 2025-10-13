"الطاقة المتجددة طريق نحو مستقبل أخضر مستدام" ندوة بإعلام الوادي الجديد

عقد مجمع إعلام الوادى الجديد بالتعاون مع قطاع التعليم اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٣ ندوة حول ( الطاقة المتجددة نحو مستقبل أخضر مستدام ) وذلك ضمن الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار( أمن الطاقة مسئولية الجميع ) وذلك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبناء على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى

حاضر فيها دكتور محمد عبد المعتمد عبد الرسول أستاذ الجغرافيا الطبيعيه بكلية الآداب وبحضور الأستاذ محمد سعد زايد نائباً عن مدير إدارة المدرسة .

افتتحت الندوة غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام التنموي حيث اوضحت أهمية الحملة لترسيخ مفهوم أمن الطاقة والتأكيد على أن مصر تسعى لتكون مركز إقليمى للطاقة

ثم تناول دكتور / محمد عبدالمعتمد مفهوم الطاقة المتجددة فهى طاقة مستدامة من موارد طبيعية لا تنفذ ومن أهم أنواع الطاقة النظيفة هى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية وهذا بالإضافة إلى الطاقة الحيوية التى تعتمد على المخلفات الزراعية وفضلات الحيوانات ثم تناول بالشرح ايجابيات الطاقة النظيفة والتى تتمثل فى الحفاظ على البيئة والغلاف الجوى من خلال تقليل الانبعاثات الحرارية وانخفاض تكاليف التشغيل أما السلبيات فتتمثل فى أنها غير ثابتة وتختلف بين فصل وآخر وارتفاع التكلفة الأولية وأخيرا تحتاج إلى مساحات واسعة

وتطرق دكتور محمد إلى مستقبل الطاقة النظيفة فى مصر فهناك مبانى ذاتية الطاقة وكذلك مشروعات واستثمارات فى إنشاء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال استكمال محطة بنبان ومحطة الزعفرانة هذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة تحت الدراسة والتى ستشارك فيه جامعة الوادى الجديد فى انشائه غرب محافظات المنيا وسوهاج وكذلك التوسع فى استخدامات الهيدروجين الأخضر

وفى نهاية الندوة أكد د/ محمد على ضرورة ترشيد الاستخدام فى الطاقة والاهتمام ومتابعة مؤتمر المناخ الذى سيقام فى البرازيل والذى ستشارك فيه جامعة الوادى الجديد فى جلساته .

أدار اللقاء غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام التنموي تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مجمع الإعلام.