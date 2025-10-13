قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في شرم الشيخ.. الرئيس السيسي والرئيس ترامب يستقلان سيارة واحدة
وزير التعليم: بدأنا تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي لخلق جيل رقمي مؤهل للمستقبل
حفاوة بالغة.. الرئيس السيسي يستقبل ضيوف مصر المشاركين في قمة السلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
سوبر كار.. كابريكون 01 زاجاتو 2026 تظهر لأول مرة
رئيس وزراء اليونان: قمة شرم الشيخ "يوم تاريخي" يمهد الطريق لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط
وزير خارجية النرويج: "قمة شرم الشيخ للسلام" محطة بالغة الأهمية
سرب طائرات حربية مصرية تستقبل ترامب في شرم الشيخ بعد وصوله
ربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة بقنا
وصول طائرة ترامب إلى شرم الشيخ بصحبة نسور الجو المصرية
محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين
الرئيس السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار يتوج مساعي مصر وقطر وأمريكا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"الطاقة المتجددة طريق نحو مستقبل أخضر مستدام" ندوة بإعلام الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

عقد مجمع إعلام الوادى الجديد بالتعاون مع قطاع التعليم اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٣ ندوة حول ( الطاقة المتجددة نحو مستقبل أخضر مستدام ) وذلك ضمن الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار( أمن الطاقة مسئولية الجميع ) وذلك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبناء على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى 
حاضر فيها دكتور محمد عبد المعتمد عبد الرسول أستاذ الجغرافيا الطبيعيه بكلية الآداب وبحضور الأستاذ محمد سعد زايد نائباً عن مدير إدارة المدرسة .

افتتحت الندوة غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام التنموي حيث اوضحت أهمية الحملة لترسيخ مفهوم أمن الطاقة والتأكيد على أن مصر تسعى لتكون مركز إقليمى للطاقة 
ثم تناول دكتور / محمد عبدالمعتمد مفهوم الطاقة المتجددة فهى طاقة مستدامة من موارد طبيعية لا تنفذ ومن أهم أنواع الطاقة النظيفة هى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية وهذا بالإضافة إلى الطاقة الحيوية التى تعتمد على المخلفات الزراعية وفضلات الحيوانات ثم تناول بالشرح ايجابيات الطاقة النظيفة والتى تتمثل فى الحفاظ على البيئة والغلاف الجوى من خلال تقليل الانبعاثات الحرارية وانخفاض تكاليف التشغيل أما السلبيات فتتمثل فى أنها غير ثابتة وتختلف بين فصل وآخر وارتفاع التكلفة الأولية وأخيرا تحتاج إلى مساحات واسعة 
وتطرق دكتور محمد إلى مستقبل الطاقة النظيفة فى مصر فهناك مبانى ذاتية الطاقة وكذلك مشروعات واستثمارات فى إنشاء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال استكمال محطة بنبان ومحطة الزعفرانة هذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة تحت الدراسة والتى ستشارك فيه جامعة الوادى الجديد فى انشائه غرب محافظات المنيا وسوهاج وكذلك التوسع فى استخدامات الهيدروجين الأخضر 
وفى نهاية الندوة أكد د/ محمد على ضرورة ترشيد الاستخدام فى الطاقة والاهتمام ومتابعة  مؤتمر المناخ الذى سيقام فى البرازيل والذى ستشارك فيه جامعة الوادى الجديد فى جلساته .
أدار اللقاء غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام التنموي تحت إشراف  أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مجمع الإعلام.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد