منتخب الجمباز الفني يدخل في معسكر مغلق استعدادا لبطولة العالم بإندونيسيا

دخل لاعبو منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات، في معسكر مغلق قبل السفر الى العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني رجال وانسات، خلال الفترة من 19 حتي 25 أكتوبر الجاري بمشاركة 79 دولة وأكتر من 500 لاعب.



وحرص اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين مع اللجنة الفنية للمنتخبات علي وضع خطة إعداد متكاملة للاعبي المنتخب قبل السفر والمشاركة في البطولة.



وأكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي - في تصريح اليوم /الإثنين/- " ثقته في منتخب مصر للجمباز الفني في تقديم اداء قوي رغم المنافسة الصعبة مع أبطال العالم ".



وأضاف أمين أن الجمباز المصرى يسير علي الطريق الصحيح في جميع الفروع والإنجازات تتوالي علي جميع المستويات.



ويستعد منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للمشاركة فى البطولة بقائمة تضم: " عمر العربي واحمد المراغي وعبدالرحمن عبدالحليم وعلي عبدالقادر وجودي عبدالله تحت قيادة جهاز فني مكون من الكابتن محمد عبدالرحيم والكابتن محمد عبدالروؤف والكابتن زكريا محي الدين ".



ويترأس البعثة المهندس أاحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز.