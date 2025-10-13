ليه نوجعه.. مفيدة شيحة تفتح النار على مروجي شائعة وفاة رشوان توفيق

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على شائعة وفاة الفنان رشوان توفيق التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ليه القسوة وليه نوجعهم

وتساءلت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، إن :"ليه في مجموعة من الناس اللي بنحبهم حطينهم في مجال الشائعات، وليه القسوة وليه نوجعهم وهما ناس حلوين عمرهم ما وجعوا حد".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، ان :"الشخص الذي تستهدفه الشائعة يدخل في حالة من القلق والحيرة، خاصة إن له أسرة واحباب ويبقى محتاج ينفي الشائعة ويعيش حياته في هدوء".

وقد انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة رشوان توفيق، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، قبل أن يخرج بنفسه ليوضح حقيقة الأمر ويطمئن الجميع.