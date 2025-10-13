لأخبار السيارات| أول سيارة طائرة من تويوتا.. خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

حماية رادياتير السيارة من التلف يتطلب القيام ببعض الإجراءات للحفاظ عليه حتى يتمكن من أداء وظيفته على أكمل وجه، ومن بين هذه الإجراءات ضرورة تنظيفه بانتظام من الأتربة والحشرات.

ظن كثيرون أن سيارة لوسيد Gravity Grand Touring الفاخرة، التي اقتربت من الكمال من حيث الأداء والمواصفات، لن تواجه صعوبة في البيع.

كشفت شركة تويوتا أنها بصدد تطوير نظام طائرات مسيرة صغيرة لدعم المركبات عند القيادة على الطرق الوعرة والمسارات غير الممهدة، وفق مستند قدمته إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA).

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي GX3 برو موديل 2026، وتنتمي GX3 برو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيات المتطورة، والتجهيزات العملية المناسبة للشباب أو العائلات الصغيرة .