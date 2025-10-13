رئيس مجلس النواب الأمريكي يشيد باتفاق إسرائيل وحماس.. ويصفه بـ"الإنجاز التاريخي"

أشاد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الاثنين، بالاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، واصفًا إياه بأنه "إنجاز تاريخي".



وقال جونسون - خلال مؤتمر صحفي، حسبما أوردت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية - "إن ترامب وضع السلام الدائم في متناول اليد في منطقة طالما تطلع العالم لتحقيق الاستقرار فيها عبر أجيال.. هذا يوم يحمل الأمل والفرح للعالم الحر بأسره، ويوم لم يكن ليحدث لولا قيادة الرئيس دونالد ترامب وقوته وصلابته".



وأضاف: "العالم كله يتحدث عن هذا الإنجاز التاريخي.. قوة أمريكا هي التي تحقق السلام وتضمنه لشعوب العالم المحبة للحرية".