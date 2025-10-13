رئيس شباب النواب: قمة شرم الشيخ تؤكد قدرةش مصر علي إعادة الإستقرار للمنطقة

قال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء وقادة العالم ، في قمة شرم الشيخ لانهاء الحرب في غزة واقرار السلام يؤكد أن مصر قادرة علي إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وإطلاق مسارٍ سياسيٍّ شاملٍ يضع حدًّا للأزمات المتكررة، ويؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ من السلام والتنمية .

واكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، أن قمة شرم الشيخ تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار عملية السلام، وتجسد قدرة مصر الدائمة على صناعة السلام والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط عبر الحوار والمسؤولية المشتركة ، لافتا إلي أن الدبلوماسية المصرية عادت الي الصدارة، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، الذي استطاع تحويل لحظة الحرب إلى فرصة للسلام، مؤكدًا أن مصر ماضية في مسيرتها لتثبيت الأمن في المنطقة وإرساء قواعد جديدة للتعاون

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم درسًا للعالم بأن السلام قوة وليس ضعفًا، مشددًا على أن العالم يقدر جهود مصر في إنهاء الحرب في غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما شاهدناه بوجود قادة وزعماء 20 دولة يشاركون في قمة شرم الشيخ.

ولفت إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعاد تعريف مفهوم القيادة في زمن الأزمات، وأثبت أن موقف مصر الرافض للتهجير كان نابع من حقيقة واضحة أن لا حل للقضية الفلسطينية الا بعودة حقوق الفلسطينيين.