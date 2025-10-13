قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
توك شو

أحمد موسى يفاجيء الشباب المصري من المشاركين فى تنظيم قمة شرم الشيخ للسلام.. ويوجه لهم تحية على الهواء

عبد الخالق صلاح

فاجأ الإعلامي أحمد موسى، المشاركين من الشباب المصري في تنظيم قمة شرم الشيخ للسلام، موجهاً لهم تحية خاصة على الهواء مباشرة.

وأشاد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، خلال تغطيته لقمة السلام بشرم الشيخ، بجهودهم وإسهامهم في إنجاح فعاليات القمة، مؤكداً أن دور الشباب كان محورياً في التنسيق والإعداد لاستقبال القادة المشاركين وضمان سير أعمال القمة بسلاسة.


واستمع أحمد موسى للشباب المشاركين، الذين أعبروا عن سعادتهم الكاملة بقمة شرم الشيخ للسلام، مرددين: «تحيا مصر.. يحيا الرئيس السيسي».

وطالب أحد الشباب من الإعلامي أحمد موسى، التقاط صورة «سيلفي»، ليرد عليه قائلًا: «أحنا على الهواء مباشر.. طيب بص هنا ونتصور».

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

