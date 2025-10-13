أحمد موسى يفاجيء الشباب المصري من المشاركين فى تنظيم قمة شرم الشيخ للسلام.. ويوجه لهم تحية على الهواء

فاجأ الإعلامي أحمد موسى، المشاركين من الشباب المصري في تنظيم قمة شرم الشيخ للسلام، موجهاً لهم تحية خاصة على الهواء مباشرة.

وأشاد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، خلال تغطيته لقمة السلام بشرم الشيخ، بجهودهم وإسهامهم في إنجاح فعاليات القمة، مؤكداً أن دور الشباب كان محورياً في التنسيق والإعداد لاستقبال القادة المشاركين وضمان سير أعمال القمة بسلاسة.



واستمع أحمد موسى للشباب المشاركين، الذين أعبروا عن سعادتهم الكاملة بقمة شرم الشيخ للسلام، مرددين: «تحيا مصر.. يحيا الرئيس السيسي».

وطالب أحد الشباب من الإعلامي أحمد موسى، التقاط صورة «سيلفي»، ليرد عليه قائلًا: «أحنا على الهواء مباشر.. طيب بص هنا ونتصور».