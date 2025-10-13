قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تيسير مطر: قمة شرم الشيخ للسلام تأكيد جديد على ريادة مصر بقيادة الرئيس السيسي في صناعة الاستقرار

تيسير مطر
تيسير مطر
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام التي تستضيفها مصر برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه القمة تعكس الدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه مصر في الدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة، وتعبر عن الثقة الدولية المتزايدة في القيادة المصرية الحكيمة.

وأكد تيسير مطر أن اختيار مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، لعقد هذه القمة يحمل دلالات عميقة، فهي منبر دائم للحوار ومظلة للتقارب بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا لترسيخ قيم الإنسانية وحماية المدنيين من ويلات الصراعات، واضعًا ضميره الوطني والإنساني في صدارة المشهد العالمي.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن التحركات المصرية الدبلوماسية المتواصلة تعكس رؤية شاملة للسلام قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية ورفض سياسات القهر والتهجير، موضحًا أن مصر باتت تمتلك صوتًا مسموعًا ومؤثرًا في المحافل الدولية بفضل مواقفها الثابتة والمتوازنة تجاه الأزمات الإقليمية.

كما ثمّن مطر الجهود المتواصلة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في حشد المواقف الدولية الداعية للحلول السياسية ووقف التصعيد، مؤكدًا أن مصر بقيادته تمثل صوت الحكمة والعقل في عالم يموج بالصراعات، وتسعى بصدق لإعادة الأمل لشعوب المنطقة في مستقبل تسوده العدالة والاستقرار.

واختتم النائب تيسير مطر بيانه بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل رسالة جديدة من مصر إلى العالم بأن السلام ممكن متى توفرت الإرادة الصادقة، وأن ما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي سيظل علامة مضيئة في تاريخ الإنسانية وجهدًا صادقًا لصناعة عالم أكثر أمنًا وسلامًا.

