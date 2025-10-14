وزير شؤون المفاوضات الأسبق بفلسطين: احتفال ترامب بتحرير الرهائن يعكس دور أمريكا في حرب غزة

قال حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الأسبق بفلسطين، إن تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إسرائيل وأن يكون شاهدًا على استقبال الرهائن والاحتفال بهم وسط أسرهم يعطي انطباعًا عن الدور الأمريكي في حرب غزة.



وتابع خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، قائلاً:"المسألة الثانية أن مجمل كلمته في إسرائيل تحدث فقط عن إسرائيل، وأخطر ما قاله في كلمته أن هذا العصر هو العصر الذهبي لإسرائيل، وهي عبارة لم يقلها أي رئيس سابق في أي عصر من العصور، وتعكس مسألة في منتهى الخطورة."



وأضاف: "طوال كلمته لم يذكر الفلسطيني إلا في عبارة واحدة، مفادها أن الفلسطيني يجب أن يختار إما التطرف أو السلام، وكأن الشعب الفلسطيني متهم."