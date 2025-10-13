قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا: نتنياهو مجرم حرب ووجه غير مقبول دوليا

محمود محسن

قال السفير معتز أحمدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقًا، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعد وجهًا غير مقبول دوليًا ويُعتبر مجرم حرب، مشيرًا إلى أن اعتذاره عن المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام لم يكن مصادفة، بل وراءه أسباب خفية تتعلق بحساباته السياسية الداخلية والخارجية.

وأوضح "أحمدين"، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك تعمدًا في تأخير انعقاد القمة من جانب كل من رئيس الكنيست الإسرائيلي، ونتنياهو، ويائير لابيد، وذلك لأسباب تتعلق بتوقيتات سياسية أراد كل طرف استغلالها لخدمة مصالحه الخاصة، مضيفًا أن ترامب لا يهتم بمصالح أحد، حتى إسرائيل نفسها، بل يسعى لتحقيق مكاسب شخصية وإعلامية.

وشدد على أن خطة السلام التي طرحها لم تكن تستهدف إقامة سلام دائم أو تحقيق حل الدولتين، وإنما كانت تهدف إلى إنقاذ سمعة إسرائيل، والإفراج عن الرهائن، والسعي وراء نيل جائزة نوبل للسلام، وهذا الهدف الأخير فشل ترامب في تحقيقه.

وأشار إلى أن ترامب صرّح خلال القمة بأنه لم يعد لأحد حجة في رفض التطبيع أو الاتفاقيات الإبراهيمية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تكشف أن المقاربة الأمريكية في المنطقة ما زالت قائمة على المصالح الضيقة وليس على أسس العدالة أو الاستقرار الحقيقي.

السفير معتز أحمدين مندوب مصر الأمم المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

