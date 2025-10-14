قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة شقيق الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025
كيف يتصدق الفقير بدون مال؟.. 6 أعمال لا تحتاج منك نقودا
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة
بتصميم رياضي.. ماذا تقدم رينو كوليوس موديل 2026 الجديدة؟
يوم رائع أخيرا.. زعيم ديمقراطي يشيد بـ ترامب واتفاق شرم الشيخ للسلام
رضا عبد العال: حسام حسن يحلم بتدريب الأهلـي وهذا أثر على اختياراته
لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.. السفارة البريطانية توجه الشكر للرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21
هل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح
قمة شرم الشيخ للسلام.. إطلاق المسار السياسي بـ"خطة ترامب" وتوقيع وثيقة لدعم الهدنة الشاملة
تقديرًا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.. المصريون يطالبون بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أستاذ علاقات دولية: خطاب الرئيس السيسي الأكثر دقة وواقعية بقمة شرم الشيخ

السيسي وترامب
السيسي وترامب
محمود محسن

أكد الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية، من كندا، أن المكسب الأكبر من قمة السلام في شرم الشيخ يعود لمصر، التي نجحت في تنظيم وإدارة القمة باحترافية كبيرة، موضحًا أن انعقادها بهذا الزخم الدولي يعكس الثقة المتزايدة في الدور المصري كضامن رئيسي للاستقرار الإقليمي.

وقال بهجت قرني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي كان الأكثر وضوحًا ودقة، إذ تناول تفاصيل الاتفاق بموضوعية وشفافية، مشددًا على أن المرحلة الأولى من اتفاق السلام ربما تكون الأسهل، بينما المرحلة المقبلة ستكون الأصعب نظرًا لتعقيد البنود المتبقية وصعوبة تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف بهجت قرني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتجل كثيرًا في كلمته خلال القمة، وكان يفتقر إلى اللباقة الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن تصريحه بأن "إعادة الإعمار ستكون سهلة" هو تصريح خاطئ وغير واقعي، لأن بنود الاتفاق العشرين تحتوي على نقاط عامة وغامضة تحتمل تفسيرات متعددة، ما يجعل تنفيذها يتطلب تنسيقًا دقيقًا وجهدًا دوليًا كبيرًا.

وأعرب بهجت قرني، عن سعادته بوقف إطلاق النار وعودة سكان غزة إلى أرضهم، لكنه في الوقت نفسه أبدى تشاؤمه من المراحل المقبلة، نظرًا لحجم الدمار الهائل والمعاناة الإنسانية التي شهدها القطاع، مضيفًا: "الدمار الذي حدث في غزة رهيب، والبؤس الذي عاشه السكان كان يفطر القلب، حتى أنني كنت أُغلق هاتفي كي لا أشاهد حجم المأساة على الشاشات، وأتمنى ألا تعود هذه المرحلة أبدًا، وألا تُستأنف الحرب مجددًا."

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

