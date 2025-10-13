قمة شرم الشيخ.. النبراوي يعرب عن فخره بالدور المصري التاريخي

ثمن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين، نتائج "قمة شرم الشيخ للسلام"، والتي تركزت أعمالها على التأييد والدعم المطلق لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، والذي تم إبرامه يوم 9 أكتوبر 2025، والذي يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء العدوان وحرب الإبادة والمعاناة الإنسانية التي استمرت لأكثر من عامين ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجه النبراوي تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي صمد في مواجهة آلة الحرب والعدوان والإبادة بكل بسالة، ودافع عن أرضه رغم القصف والتجويع والحصار، فكان مثالًا يُحتذى في الثبات والعزيمة والتشبث بالحق والصمود في مواجهة الاحتلال الغاشم.

كما أعرب عن بالغ تقديره وفخره واعتزازه بالدور المصري العظيم والتاريخي والمشرف والجهود الحثيثة التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أدت للوصول لهذا الاتفاق؛ لتؤكد مصر مجددًا مكانتها التاريخية والمحورية، ودورها الثابت في نصرة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وستظل نقابة المهندسين المصرية داعمةً لهذا الموقف الوطني والقومي.