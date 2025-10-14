قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحديث لحظي للأسعار.. الدولار يستقر أمام الجنيه المصري

ولاء عبد الكريم

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر  2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم كالآتي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.67  جنيه للشراء.
47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
47.67 جنيه للشراء.
47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.65 جنيه للشراء.
47.75 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.64 جنيه للشراء.
47.74  جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة
47.51 جنيه للشراء
47.61 جنيه للبيع

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.

