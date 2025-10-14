قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سابع أكبر شركة في العالم.. أسهم Broadcom تكسب 151 مليار دولار في يوم واحد

أسهم
أسهم
وكالات

مؤشر S&P500 يحقق أعلى مكاسب يومية في 4 أشهر

سهم Oracle يسجل أعلى مكاسب يومية في 3 أسابيع

8.8% النمو المتوقع لأرباح شركات S&P500 بالربع الثالث

ترقب نتائج كبرى البنوك الأميركية

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين بعد أن تبنى الرئيس دونالد ترامب لهجة تصالحية بشأن تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما خفف من مخاوف المستثمرين.

إذ صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس للأعمال بأن ترامب في طريقه للقاء نظيره الصيني في كوريا الجنوبية، حيث يعمل الجانبان على تهدئة الخلافات التجارية التي تصاعدت أواخر الأسبوع الماضي.

وشهدت بورصة وول ستريت خسائر حادة يوم الجمعة الماضي، ليفقد مؤشر S&P500 نحو 1.56 تريليون دولار من قيمته السوقية بعد أن أعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات من الصين.

إلا أنه تراجع عن تصريحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع موضحاً بأن "كل شيء سيكون على ما يرام"، وأن الولايات المتحدة لا تريد "إيذاء" الصين.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.3% أي ما يعادل 588 نقطة في يوم الإثنين مسجلاً أعلى مكاسب يومية في شهر.

وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.56% ليغلق فوق مستويات 6650 نقطة محققاً أعلى مكاسب يومية في 4 أشهر.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2% ليسجل أعلى مكاسب يومية في 4 أشهر.

ومن المقرر أن تُعلن بنوك JPMorgan و Goldman Sachsو Citigroup عن نتائجها الفصلية يوم غد الثلاثاء، لتستهل موسم أرباح سيُراقبه المستثمرون عن كثب بحثًا عن مؤشرات على كيفية تأثير الرسوم الجمركية على أكبر شركات وول ستريت.

يتوقع المحللون حاليًا نمو أرباح S&P500 على أساس سنوي بنسبة 8.8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو نمو أضعف من نمو الربع الثاني البالغ 13.8% ونمو الربع السابق السنوي البالغ 9.1%، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن (LSEG).

أسهم Oracle:

ارتفع سهم Oracle بنسبة 5% في جلسة الإثنين ليحقق أعلى مكاسب يومية في 3 أسابيع بعد أن رفعت شركتا وساطة على الأقل السعر المستهدف لشركة الذكاء الاصطناعي السحابية.

إذ رفع بنك Barclays السعر المستهدف للسهم من 347 دولاراً إلى 367 دولاراً، كما رفع BMO السعر من 345 دولاراً إلى355  دولاراً.

أسهم شركات بنوك

