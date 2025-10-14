قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيثم الهواري: قمة شرم الشيخ بداية عهد جديد للسلام والنمو الاقتصادي للمنطقة

هيثم الهواري
هيثم الهواري
ولاء عبد الكريم

قال المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام والتنمية يمثل فرصة تاريخية لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي وتحقيق السلام .

وأشار إلى أن تحقيق السلام في المنطقة سيكون له آثار اقتصادية  ايجابية كبيرة في مجالات الإعمار والأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، والاستثمار المشترك في البنية التحتية ، منوها بأن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى رؤية واقعية تربط بين السلام والإنتاج والتنمية المستدامة.

وأكد الهواري أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مركزًا عالميًا للحوار والتوازن، مشيدًا بدورها في الدفاع عن قضايا الشعوب العربية والإفريقية، والعمل على بناء شراكات تنموية حقيقية تضمن الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعزز من قدرة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية.

وأضاف أن قمة شرم الشيخ تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد والأسواق الزراعية، ما يجعل الدور المصري حيويًا في إعادة تنظيم منظومة التعاون الزراعي الإقليمي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الزراعية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الهواري إلى أن مشاركة مؤسسات اقتصادية دولية كبرى في القمة تعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري وفي قدرته على قيادة ملفات التنمية الزراعية في المنطقة، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يجب أن يكون في صدارة أجندة القمة لما له من تأثير مباشر على استقرار المجتمعات وتحقيق السلام.

وقال الهواري : “ما نشهده اليوم من حراك دبلوماسي واقتصادي تقوده مصر يؤكد أننا أمام بداية عصر جديد من السلام والتنمية الزراعية الشاملة، وأن القمة ستكون نقطة انطلاق لمبادرات واقعية تعيد التوازن للأسواق وتحمي الشعوب من الأزمات”.

ووجّه الهواري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حكمته وإصراره على أن تكون مصر دائمًا جسرًا للسلام ورافعة للتنمية في المنطقة والعالم.

تنمية توازن اصرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الأهلي يكرم عماد النحاس تقديرا لجهوده مع فريق الكرة..شاهد

الأهلي يكرم عماد النحاس تقديرا لجهوده مع فريق الكرة.. شاهد

محمد هشام

نجم يد الأهلي: فريقنا المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب لتعزيز التعاون المشترك

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة

فيديو

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد